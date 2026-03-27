Erst vor wenigen Tagen bekam die TU München bescheinigt, eine Exzellenzuniversität zu sein. Sie darf sich weitere sieben Jahre so nennen, ihrer wissenschaftlichen Expertise wegen. In Sachen Personalführung und Krisenmanagement verdient die TU dieses Prädikat nicht. Zumindest nicht im Fall der Sportmedizinerin, die ihrem Vorgesetzten, einem Lehrstuhlinhaber und Chefarzt, einen tätlichen Übergriff vorwarf – und wenig später rausflog. Der Umgang allen voran von TU-Präsident Thomas Hofmann und den anderen Verantwortlichen mit der Frau und dem Fall erinnert an die rustikalen Methoden einer Hinterhofklitsche und nicht an das, was man von der Führung einer Institution von internationalem Ruf erwarten darf.
MeinungRechtsstreit um Entlassung einer ÄrztinWelche Frau soll sich da noch trauen, Übergriffe anzuzeigen?
Kommentar von Uwe Ritzer
Lesezeit: 1 Min.
Die TU München trägt stolz den Titel einer Exzellenzuniversität. Doch im Umgang mit den Gewaltvorwürfen einer Oberärztin gegen ihren Chef erinnert ihr Vorgehen an rustikale Methoden einer Hinterhofklitsche.
Rechtsstreit um Entlassung einer Ärztin am TU-Sportcampus:„Ich möchte einfach in Ruhe meine Arbeit machen und dass die Schikanen aufhören“
Inwieweit waren die Kündigungen einer Oberärztin am TU-Sportcampus rechtens? Die Frau hatte ihrem Chef einen tätlichen Angriff vorgeworfen. Das Landesarbeitsgericht sucht nach Wahrheit in einem in vielfacher Hinsicht verfahrenen und komplizierten Fall.
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