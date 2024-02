Ein Vortrag von Safra Catz, Vorstandsvorsitzende des amerikanischen Software-Konzerns Oracle, an der Technischen Universität (TU) ist am Donnerstag von pro-palästinensischen Aktivisten gestört worden.

Catz, die sich wegen der Sicherheitskonferenz in München aufhält, war Gast der "Speakers Series" der TU, die seit vielen Jahren Studierende in Eigenregie organisieren. In der Reihe hatten früher bereits unter anderem Bill Gates, Georges Soros und Kofi Annan gesprochen.

Bei der Veranstaltung am frühen Donnerstagabend im voll besetzten Audimax der TU hatten gleich zu Beginn etwa zehn Aktivisten die Rednerin unterbrochen, pro-palästinensische Parolen gerufen und Flugblätter verteilt. Der Sicherheitsdienst drängte die Störer aus dem Saal, die hinzugerufene Polizei nahm drei Anzeigen auf, wegen Körperverletzung und einer Sachbeschädigung. Die TU in Person ihres Pressesprechers Ulrich Meyer teilt mit, sie habe nicht vor, gegen die Störer strafrechtlich vorzugehen, etwa wegen Hausfriedensbruchs. Nach der Unterbrechung wurde die Veranstaltung fortgesetzt und wie geplant zu Ende gebracht. Safra Catz berichtete über ihre Erfahrungen als Frau in der Manager-Welt.

Die 62-jährige Catz ist seit 2019 CEO, also Vorstandsvorsitzende, des Software-Unternehmens Oracle, für das sie seit 1999 arbeitet. Sie wurde als Tochter jüdischer Eltern in Israel geboren und zog im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie in die USA. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit bei Oracle ist sie seit 2017 Mitglied im "Board of Directors" der Walt Disney Company.

Die Oracle Corporation hat ihren Sitz im amerikanischen Bundesstaat Texas, in der Stadt Austin. Sie beschäftigt weltweit rund 164 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 50 Milliarden Dollar. Die Deutschland-Zentrale des Unternehmens sitzt in München, an der Riesstraße in Moosach. In Deutschland arbeiten rund 1700 Menschen für Oracle.