Von Uwe Ritzer

Eines Abends lag eine tote Ratte vor ihrer Tür im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses, und am folgenden Morgen fand Katrin E. in ihrem Briefkasten eine anonyme Warnung: „Sweigen ist GOLD“, hatte jemand orthografisch falsch in ausgeschnittenen Buchstaben auf ein Blatt Papier geklebt. E. fühlte sich bedroht. „Ich kann mir nicht erklären, wer so etwas macht“, sagt sie. „Ich habe im normalen Leben keine Feinde.“