Glaubt man Sylvia Heimkes, Personalchefin an der Technischen Universität München (TU), dann war (oder ist?) die Situation an einer der renommiertesten Adressen für Spitzenmedizin in München menschlich so fürchterlich, wie sie es „in 30 Berufsjahren noch nie erlebt“ habe. Sogar „ein Kriseninterventionsteam“ habe die TU an den Campus für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie schicken müssen, um die verängstigten Beschäftigten wieder aufzurichten. Denn dort, wo Spitzensportlerinnen und -sportler betreut werden, geht angeblich seit Jahren die nackte Angst um. Die Angst vor Katrin E., der Leitenden Oberärztin.