Glaubt man Sylvia Heimkes, Personalchefin an der Technischen Universität München (TU), dann war (oder ist?) die Situation an einer der renommiertesten Adressen für Spitzenmedizin in München menschlich so fürchterlich, wie sie es „in 30 Berufsjahren noch nie erlebt“ habe. Sogar „ein Kriseninterventionsteam“ habe die TU an den Campus für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie schicken müssen, um die verängstigten Beschäftigten wieder aufzurichten. Denn dort, wo Spitzensportlerinnen und -sportler betreut werden, geht angeblich seit Jahren die nackte Angst um. Die Angst vor Katrin E., der Leitenden Oberärztin.
Rechtsstreit um Entlassung einer Ärztin am TU-Sportcampus„Ich möchte einfach in Ruhe meine Arbeit machen und dass die Schikanen aufhören“
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Inwieweit waren die Kündigungen einer Oberärztin am TU-Sportcampus rechtens? Die Frau hatte ihrem Chef einen tätlichen Angriff vorgeworfen. Das Landesarbeitsgericht sucht nach Wahrheit in einem in vielfacher Hinsicht verfahrenen und komplizierten Fall.
Von Uwe Ritzer
Meinung
Rechtsstreit um Entlassung einer Ärztin:Welche Frau soll sich da noch trauen, Übergriffe anzuzeigen?
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