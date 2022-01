Bernd Patzke, hier bei der WM 1970 in der Partie gegen Uruguay, spielte 24 mal in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 1966 landete sein Team auf Platz zwei.

Von Thomas Becker

Wer sich mit Bernd Patzke auf eine Portion Spätzle mit Soße an Naturschnitzel zum Plausch trifft, kann sicher sein, dass die Mahlzeit mit Verspätung im Magen landet. Schließlich muss man dem Mann zuhören. Und angesichts dessen, was der ältere Herr alles zu erzählen hat, lässt man selbst das schmackhafteste Mittagessen ohne Reue kalt werden. Wann kann man schon einem Zeitzeugen lauschen, der noch mit Stan Libuda und Helmut Haller gekickt hat, der vor 100 000 Zuschauern im Maracanã-Stadion gegen Brasilien aufgelaufen ist und der es tatsächlich geschafft hat, mit dem TSV 1860 deutscher Meister zu werden? Daher rührt sein ewiger Vor-Vorname: Meisterlöwe. Nur noch fünf gibt es davon. Patzke trifft die anderen vier - bis auf den in Belgrad lebenden Petar Radenkovic - nicht nur zum Stammtisch "Beim Sedlmayr", sondern auch bei fast jedem Heimspiel, im selben Stadion, in dem sie sich mit diesem Titel vor mehr als einem halben Jahrhundert unsterblich gemacht haben. Allein das ist schon eine herrliche Geschichte.