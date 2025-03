Am Samstagabend haben Fußballfans des TSV 1860 München in einem Zug randaliert. Die etwa 150 bis 200 Fans waren im ICE auf der Rückfahrt eines Spiels in Osnabrück, das 1:0 für den VfL Osnabrück ausging. Einige Fans rauchten im Zug, sodass die Rauchmelder Alarm auslösten. Mitreisende sollen belästigt und beleidigt worden sein. Die Fenster, Tische und Toiletten des Zugs wurden mit Fan-Parolen beschmiert und mit Stickern beklebt.

An der Endstation des Zuges am Münchner Hauptbahnhof empfingen rund 60 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei München die Fußballfans am Gleis. Sie hielten die Fans fest, um zu klären, was passiert war, und welcher Schaden entstanden ist. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Nachdem sich keine betroffenen Mitreisenden bei der Polizei gemeldet hatten, durften die Fans ihren Heimweg fortsetzen. Die Bundespolizei bittet Passagiere, die von Beleidigungen oder anderen Straftaten im Zug betroffen waren, sich unter der Telefonnummer 089 515 550 0 zu melden.