Zum Hauptinhalt springen

Nach Nico-Santos-KonzertBetrunkene flieht vor der Polizei – mit dem Auto und zu Fuß

Polizisten verfolgten die betrunkene Frau auf die Autobahn. (Symbolfoto)
Polizisten verfolgten die betrunkene Frau auf die Autobahn. (Symbolfoto)
Foto: Marijan Murat/dpa

Eine stark alkoholisierte 22-Jährige wird beobachtet, wie sie sich hinters Steuer setzt. Obwohl sie im Petueltunnel den Randstein rammt, flieht sie weiter vor der Polizei.

SZ bei Google bevorzugen

Eine betrunkene 22-Jährige hat am Dienstag gegen Mitternacht versucht, zuerst mit dem Auto und anschließend zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Die Frau aus Hessen war nach einem Konzert des Musikers Nico Santos am Spiridon-Louis-Ring in ihr Auto gestiegen. Das beobachtete eine Zeugin, die daraufhin die Polizei rief. Diese leitete eine Fahndung ein und entdeckte den Volvo im Petueltunnel, wo die Fahrerin den Randstein rammte, wodurch sie die beiden rechten Autoreifen beschädigte.

Obwohl die Beamten die Frau zum Halten aufforderte, fuhr diese auf die Autobahn A 9, woraufhin die Polizei einen Fahrstreifen sperrte. Auf Höhe der Studentenstadt musste die Fahrerin das beschädigte Fahrzeug schließlich abstellen und versuchte, über die Leitplanke zu entkommen. Polizeibeamte konnten sie schließlich zu Boden ringen und ihr Handschellen anlegen. Der 22-Jährigen wurde der Führerschein entzogen. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

© SZ/bow - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Nachtleben
:Disco mit Tanzfläche und Nebel – „das wird es bald nicht mehr geben“

Jürgen Mair betreibt seit 18 Jahren die legendäre Paradiso Tanzbar – doch nun soll der Mietvertrag nicht verlängert werden. Ein Gespräch über den Niedergang der Münchner Clubkultur, 15-Jährige im P1  und was ihn an Gästen nervt.

SZ PlusInterview von Philipp Crone

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite