Eine betrunkene 22-Jährige hat am Dienstag gegen Mitternacht versucht, zuerst mit dem Auto und anschließend zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Die Frau aus Hessen war nach einem Konzert des Musikers Nico Santos am Spiridon-Louis-Ring in ihr Auto gestiegen. Das beobachtete eine Zeugin, die daraufhin die Polizei rief. Diese leitete eine Fahndung ein und entdeckte den Volvo im Petueltunnel, wo die Fahrerin den Randstein rammte, wodurch sie die beiden rechten Autoreifen beschädigte.