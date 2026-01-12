Ein 58 Jahre alter Mann aus München hat am vergangenen Freitag offenbar versucht, Miete mit Waffengewalt einzutreiben. Gegen 17.20 Uhr klingelte der Mann in Trudering an der Wohnungstür seines Mieters und tat seinen Unmut über eine ausstehende Zahlung in Höhe von etwas mehr als 600 Euro kund. Dabei soll er eine Schusswaffe gezeigt haben.

Der Mieter, ein 27 Jahre alter Monteur, alarmierte daraufhin über den Notruf die Polizei und teilte mit, dass er mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Aufgrund dieses Hinweises fuhren mehrere Streifenwagen zum Einsatzort.

Polizisten entdeckten den Vermieter in der Nähe in einem Auto und nahmen ihn fest. In der nahegelegenen Wohnung des Mannes entdeckten die Beamten eine Softairpistole und stellten sie sicher. Er wurde wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 58-Jährige steht bereits wegen Nötigung und Beleidigung in den Akten. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 übernommen.