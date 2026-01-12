Zum Hauptinhalt springen

Angeblich 600 Euro SchuldenVermieter soll Mieter mit Pistole bedroht haben

Die Polizei ermittelt gegen einen 58-jährigen Vermieter, der seinen Mieter mit einer Waffe bedroht haben soll.
Die Polizei ermittelt gegen einen 58-jährigen Vermieter, der seinen Mieter mit einer Waffe bedroht haben soll. (Foto: Sven Hoppe//dpa)

Weil der Bewohner angeblich mit 600 Euro im Rückstand war, soll der 58-Jährige mit einer Schusswaffe an dessen Haustür aufgetaucht sein. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt.

Ein 58 Jahre alter Mann aus München hat am vergangenen Freitag offenbar versucht, Miete mit Waffengewalt einzutreiben. Gegen 17.20 Uhr klingelte der Mann in Trudering an der Wohnungstür seines Mieters und tat seinen Unmut über eine ausstehende Zahlung in Höhe von etwas mehr als 600 Euro kund. Dabei soll er eine Schusswaffe gezeigt haben.

Der Mieter, ein 27 Jahre alter Monteur, alarmierte daraufhin über den Notruf die Polizei und teilte mit, dass er mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Aufgrund dieses Hinweises fuhren mehrere Streifenwagen zum Einsatzort.

Polizisten entdeckten den Vermieter in der Nähe in einem Auto und nahmen ihn fest. In der nahegelegenen Wohnung des Mannes entdeckten die Beamten eine Softairpistole und stellten sie sicher. Er wurde wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 58-Jährige steht bereits wegen Nötigung und Beleidigung in den Akten. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 übernommen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Immobilien
:Eine WG, die ihr Haus selbst gebaut hat

Um dem Münchner Mietirrsinn zu entkommen, hat eine Gemeinschaft ihr eigenes Zuhause geplant und finanziert. Jetzt lebt sie auf drei Stockwerken und zahlt 11,50 Euro pro Quadratmeter. Wie ihr das gelungen ist.

SZ PlusVon Patrik Stäbler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite