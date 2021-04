Erneut haben Trickbetrüger zugeschlagen und Senioren um viel Geld gebracht. Wie die Polizei berichtet, erhielt ein 85-jähriger Mann am Dienstag einen Anruf, bei dem sich ein Krimineller als Polizist ausgab. Er gaukelte seinem Opfer vor, dass in der Nachbarschaft ein Täter nach einem Raubüberfall flüchtig sei, zwei weitere Räuber seien bereits festgenommen worden. Dabei sei ein Zettel aufgetaucht, auf dem die Adresse des 85-Jährigen stehe. Deshalb forderte der Betrüger den Senior auf, sein Bargeld am Graf-Spee-Platz zu hinterlegen, um es in Sicherheit zu bringen. Der Rentner lieferte dort rund 30 000 Euro ab - und ein Unbekannter verschwand mit dem Geld. Bereits vergangene Woche hatten Betrüger mehr als 10 000 Euro von einer 80-Jährigen aus Ottobrunn erbeutet. Sie gaben sich als Bekannte der Familie aus. Laut Polizei agieren solche Betrüger meist in organisierten Banden.