Eine Schleuserbande schmuggelt zwölf Menschen in einem Lkw-Trailer via Güterzug nach München. Beim Aussteigen über das Dach kommt es zu einem Stromschlag aus der Oberleitung, ein 15-jähriges Mädchen stirbt. Jetzt steht einer der Schleuser vor dem Landgericht.

Von Susi Wimmer

Meliha A. wollte aus der Türkei nach Deutschland fliehen, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Stattdessen musste die Kurdin hier ihre 15-jährige Tochter beerdigen: Als die Familie auf Anweisung der Schleuser im Mai 2022 am Güterbahnhof Trudering aus einem Lkw-Trailer kletterte, kam es zu einem Spannungsüberschlag aus einer Oberleitung. Melike A. starb an den Folgen des Stromschlags, ihr Bruder wurde verletzt, ein weiterer Verwandter erlitt schwerste Verbrennungen. Nun steht ein mutmaßlicher Anführer der Schleuser vor der 2. Schwurgerichtskammer am Landgericht München - und schweigt.