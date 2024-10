„Wir gehen an Silvester nicht mehr vor die Tür“, versichert Giovanni T. sichtlich zerknirscht. „Es war einfach gefährlich, was sie gemacht haben“, schimpft der Staatsanwalt. Giovanni T. hatte mit seinem Nachbarn zum Jahreswechsel 2024 eine Feuerwerksbatterie angezündet, die geriet in Schieflage, die Raketen schossen in die Menschenmenge. Eine junge Frau erlitt leichte Verbrennungen. Doch vor dem Amtsgericht stießen die beiden Angeklagten auf eine milde Richterin.

Es kommt nicht so oft vor, dass Angeklagte vor Gericht ohne Rechtsanwalt erscheinen. Der dreifache Familienvater Giovanni T. allerdings ist erwerbslos. Sein mitangeklagter Nachbar, der 19-jährige Leo G., befindet sich wohl nach Irrungen „auf einem guten Weg“, wie der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe versichert, er habe eine Ausbildung begonnen.

Hilfsbereit war er zumindest, der Azubi, als ihn nach Mitternacht sein Nachbar auf der Straße in Trudering-Riem ansprach, ob er ihm helfen könne, eine Batterie mit Raketen und zwei Zündschnüren gleichzeitig anzuzünden. Die Batterie stand auf einer schmalen Mauer und Leo G. schaffte es sofort, dass die Lunte brannte. Giovanni T. hingegen war nicht so erfolgreich. Und so zündete Leo G. verspätet auch auf der anderen Seite die Lunte. „Dadurch, dass sie nicht zeitgleich angezündet wurden, ist es passiert“, sagt der 19-Jährige.

Die Batterie kippte von der Mauer und die Raketen schossen in Richtung der Feiernden. Eine junge Frau wurde am Oberschenkel getroffen und erlitt leichte Verbrennungen. Ja, räumen beide Angeklagten sofort ein, genau so sei es passiert. Und Giovanni T. erzählt, dass auch seine Tochter am Bein getroffen worden sei. „Ich hätte die Raketen besser auf dem Boden gelassen.“

Leo G. hat einen Eintrag im Bundeszentralregister wegen Verbreitung von pornografischen Schriften und Verwenden von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Doch Beratungsgespräche, so sagt der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe, habe Leo G. schon gehabt, er sehe „keinen pädagogischen Bedarf“. Der Staatsanwalt hat bei Giovanni T. durchaus eine Geldstrafe im Auge, doch die Richterin verweist auf das geringe Einkommen des 50-Jährigen: Die fünfköpfige Familie lebt von staatlicher Unterstützung in Höhe von insgesamt 2300 Euro.

So stellt die Richterin das Verfahren gegen die beiden Nachbarn ein, gegen Zahlung einer Geldauflage: 150 Euro für Leo G., 300 für Giovanni T. Beide wollen in Raten an die Jugendhilfe-Einrichtung Brücke München zahlen.