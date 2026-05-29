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Unfall in TruderingPolizei-Zeichen missverstanden: Radler schwer verletzt

Der Mann kam nach dem Unfall ins Krankenhaus (Symbolfoto).
Der Mann kam nach dem Unfall ins Krankenhaus (Symbolfoto). Peter Kneffel/dpa

Eine ausgefallene Ampel, Polizisten mit Handzeichen und ein verhängnisvolles Missverständnis: In München stößt ein Auto mit einem Fahrradfahrer zusammen.

Weil er offensichtlich mit der Zeichengebung bei der Verkehrsregelung durch Polizisten nicht vertraut war, liegt ein 63-Jähriger aus München nun mit mehreren Brüchen im Krankenhaus.

Der Mann war am Donnerstag gegen 7 Uhr in Trudering mit dem Fahrrad auf der Friedenspromenade in Richtung Riemer Park unterwegs. An der Kreuzung zur Wasserburger Landstraße wurde der Verkehr wegen einer ausgefallenen Ampel von einem Polizisten geregelt.

Als dieser die Fahrt auf der Friedenspromenade anhielt und diese auf der Wasserburger Landstraße freigab, missverstand der 63-Jährige die Zeichen und trat in die Pedale. Ein stadtauswärts fahrender 34-Jähriger konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Radler zusammen.

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