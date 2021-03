Ein 31-jähriger Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Kirchtrudering einen Polizisten überfahren. Ein Streifenwagen habe den Mann gegen 17.20 Uhr an der Kreuzung zwischen Schatzbogen und Heltauer Straße gestoppt, weil der Fahrer am Steuer sein Handy benutzte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der VW-Transporter hielt auf der rechten Spur vor der Ampel, ein Beamter sprach durch das Fenster auf der Fahrerseite mit dem 31-Jährigen. Dann wies er den Fahrer an, nach rechts abzubiegen, um die Kontrolle in der Heltauer Straße fortzusetzen. Dieser Anweisung folgte der 31-Jährige offenbar übereilt: Noch während die Ampel Rot zeigte, fuhr er an und stieß dabei mit der linken Frontseite gegen den Polizisten, der sich ebenfalls auf den Weg gemacht hatte. Der Polizist stürzte und der Transporter fuhr mit dem linken Vorderreifen über dessen Füße. Der Rettungsdienst brachte den Beamten mit Verdacht auf einen Bruch ins Krankenhaus. Der Fahrer bekam eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.