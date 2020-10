Julian Hans

Ein Streit an der Supermarktkasse hat am Freitag einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Nachdem zwei Männer sich gegen 19.20 Uhr im Lidl im Stadtteil Trudering nicht einigen konnten, wer zuerst dran sei, drohte einer dem anderen: "In drei Sekunden mach' ich dich kalt" und "Man sieht sich draußen!". Die zweite Drohung machte der Unbekannte wahr: Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft zog er eine Pistole, lud durch und richtete sie auf den 41-jährigen Maler, mit dem er in Streit geraten war. Anschließend floh er mit seinem Fahrrad. Zeugen alarmierten die Polizei, die mit mehr als zehn Streifenwagen anrückte.

Obwohl sofort eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter startete, konnte er nicht gefunden werden, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen schätzen das Alter des Mannes auf etwa 35 Jahre. Demnach war er etwa 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke, athletische Figur. Er trug eine schwarze Trainingshose, ein dunkles Trainingsoberteil sowie eine graue Baseball-Mütze und einen grauen Mund-Nasen-Schutz. Möglicherweise war er mit einem E-Bike unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise.