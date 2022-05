Von Anita Naujokat

Ein Erwachsener, eine Jugendliche und ein Kind von zehn Jahren sind am Dienstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden, als sie einen Güterzug am Güterbahnhof in Trudering verlassen wollten. Nach Angaben der Bundespolizei befanden sich in dem Zug insgesamt zwölf Menschen, die durch die Plane am Dach des Waggons aussteigen wollten. Nach dem Notruf leisteten Beamte laut Bundespolizei Erste Hilfe und reanimierten zwei Menschen.

Beim Verlassen habe sich elektrische Ladung gebildet, durch den Stromschlag seien die drei Menschen schwer und weitere leicht verletzt worden. Dabei soll es sich um Migranten handeln, die vermutlich aus dem türkischen oder kurdischen Raum stammen könnten und auf dem Güterzug über die Grenze nach Deutschland kommen wollten, sagte Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizei. Die weiteren Ermittlungen müsse man abwarten, es seien mehrere Dolmetscher angefordert worden. Der Zug sei von Italien über Österreich nach München gekommen, die Bundespolizei geht von Schleuserkriminalität am Brenner aus.

Von den zwölf Menschen habe die Bundespolizei sechs im Umfeld aufgegriffen, drei waren am Abend noch flüchtig, sagte Hauner. Es sei aber nicht auszuschließen, dass noch mehr Menschen in dem Zug waren. Die drei Schwerverletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Über ihren Zustand könne man frühestens am Mittwoch etwas sagen.

Das Unglück geschah gegen 16.30 Uhr am Güterbahnhof nahe der Salzmesserstraße/Ecke Bürgermeister-Keller-Straße. Bemerkt worden sei es von einem Triebwagenführer. S-Bahn-Fahrgäste, die womöglich am Bahnsteig warteten, hätten den Unfall nicht bemerken können, sagte Hauner. Die Unfallstelle sei zu weit weg.