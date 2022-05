Ein Erwachsener, eine Jugendliche und ein Kind von zehn Jahren haben sich am Dienstagnachmittag lebensgefährlich verletzt, als sie einen Güterzug am Güterbahnhof in Trudering verlassen wollten. Nach Angaben der Bundespolizei seien insgesamt zwölf Menschen in dem Zug gewesen und wollten durch die Plane am Dach des Waggons aussteigen.

Dabei habe sich eine elektrische Ladung gebildet, durch den Stromschlag seien drei Menschen schwer und weitere leicht verletzt worden. Laut Bundespolizei soll es sich um Migranten handeln.