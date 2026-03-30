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TruderingPolizei findet Einbrecher unterm Bett – und Beute im Wert von mehr als 100 000 Euro

Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche im Treppenhaus bemerkt und die Polizei gerufen (Symbolfoto).
Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche im Treppenhaus bemerkt und die Polizei gerufen (Symbolfoto). Silas Stein/dpa

Der 34-Jährige bricht in eine Wohnung ein und will sich dort verstecken. Als er erwischt wird, hat er Gold- und Silberbarren, Schmuck sowie Bargeld bei sich.

In München hat sich ein mutmaßlicher Einbrecher unter einem Bett vor der Polizei versteckt – allerdings vergeblich. Die Beamten entdeckten den 34-Jährigen in einer Wohnung in Trudering, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Einbrecher soll am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr gewaltsam in die im ersten Stock gelegene Wohnung eines Mehrparteienhauses eingedrungen sein und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht haben. Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche im Treppenhaus bemerkt und die Polizei verständigt.

Die Beamten verschafften sich mithilfe eines bei einem Nachbarn deponierten Schlüssels Zutritt zu der Wohnung. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann nicht nur den 34-Jährigen unter dem Bett, sondern bei diesem auch Gold- und Silberbarren, Schmuck sowie Bargeld. Der Wert der Beute liegt nach Schätzungen der Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

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