Dieb verschanzt sich in Umkleide

Ein 16-Jähriger hat sich in der Umkleide einer Gaststätte in Trudering verschanzt, offenbar um nach Betriebsschluss mit den dort gestohlenen Waren abzuhauen. Zuvor hatte er sich aus der Küche die Schlüssel besorgt. Von Dienstag auf Mittwoch gegen 22 Uhr sei der junge Mann ins Lokal gekommen und habe nach den Toiletten gefragt, berichtet die Polizei. Die Angestellten hätten ihn in den Keller geschickt, wo sich auch die Küche mit den Schlüsseln befand.

Dort soll er sich einen Generalschlüssel genommen haben, mit dem er den Abstellraum und die Umkleiden aufsperrte. Als die Mitarbeiter gegen 0.20 Uhr bemerkten, dass er noch immer im Untergeschoss war, riefen sie die Polizei. Fünf Streifen rückten an. Im Rucksack des Schülers hätten sie Getränkedosen aus dem Lokal gefunden, auch habe er noch Sachen zusammengestellt, die er habe mitnehmen wollen. Nach der Anzeige wurde er seinem Vater übergeben.