Mit dem Neubau der Daglfinger und Truderinger Kurve sowie dem zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen den beiden Münchner Stadtteilen will die Deutsche Bahn (DB) zusätzliche direkte Verbindungen für den Güterverkehr schaffen. Doch die Anwohner der Trasse in Trudering befürchten eine Belastung durch Lärm und Erschütterungen. Seit bald sechs Jahren stemmen sie sich gegen die Pläne für den Bahnausbau unmittelbar vor ihren Grundstücken. Denn dadurch würden bis zu 750 Meter lange Züge mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde in nur wenigen Metern Entfernung an Häusern und Gärten vorbeirauschen.