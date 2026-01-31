Bei einem schweren Busunfall im Münchner Stadtteil Trudering ist ein 13 Jahre altes Mädchen gestorben. Drei Menschen wurden schwer verletzt, einer mittelschwer und drei leicht – fünf der sieben Verletzten sind nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr Kinder. Unter den Schwerverletzten ist auch der Busfahrer.

Der Bus der Linie 194 prallte gegen die Außenmauer eines Gebäudes der Münchner Stadtwerke, das zur Stromversorgung München-Ost gehört. Der Bus kam parallel zur Außenmauer des flachen Hauses in der Feldbergstraße zum Stehen, etliche Meter von der Straße entfernt, etwa gegenüber der Einmündung der Hochkönigstraße. Die Windschutzscheibe zerbarst.

Die Ursache für den Unfall ist nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr unklar. Schweres Gerät wurde den Angaben zufolge angefordert, um das eingeklemmte Mädchen aus dem Fahrzeug zu bergen, das ums Leben gekommen ist. Danach muss der Bus abgeschleppt werden. Die Feldbergstraße wird demnach noch bis in den Abend hinein gesperrt sein.

Die Feuerwehr war am Nachmittag mit zahlreichen Einsatzkräften an dem Unfallort im Stadtteil Trudering damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen, zahlreiche Kräfte des Kriseninterventionsteams waren im Einsatz.