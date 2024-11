Der Münchner Stadtrat muss sich in seiner Vollversammlung am Mittwoch mit Trinkwasser beschäftigen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt, nachdem Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach einen Brandbrief geschrieben und zudem die SPD/Volt-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag gestellt hat. Nun soll Bieberbach berichten, wie sich ein Beschluss des Umweltausschusses im bayerischen Landtag auswirkt. „Es geht um den Schutz der Trinkwasserversorgung für 1,6 Millionen Münchnerinnen und Münchner“, so Reiter.