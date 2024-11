Von Joachim Mölter

Je länger Florian Bieberbach den Münchner Stadträten am Mittwoch erklärte, wie es um die Versorgung mit Trinkwasser aus dem Mangfalltal steht, desto mehr redete er sich in Rage. Es sei „schwer zu verdauen, was alles behauptet wird“, wenn es um die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes in Reisach gehe, sagte der Chef der Stadtwerke München (SWM). Einige Äußerungen, die aus dem Landkreis und dem Rathaus Miesbach in die Öffentlichkeit getragen wurden, fand er „frech“ und „an Dreistigkeit nicht zu überbieten“. Der für gewöhnlich bedächtige Bieberbach empörte sich im Verlauf seines Berichts derart, dass sich selbst Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wunderte: „Ich sehe ihn selten so erregt wie heute.“