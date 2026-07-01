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Nach HitzewelleWasserknappheit in München: Stadt muss bereits „Spitzenförderwerke“ anzapfen

Lesezeit: 3 Min.

Die Trinkwasserversorgung in München ist angespann, wie noch nie.
Die Trinkwasserversorgung in München ist angespann, wie noch nie. Wolfgang Maria Weber/Imago

In einem dringenden Appell bittet Münchens OB die Bevölkerung, Wasser zu sparen. Und der Wasser-Chef sagt, man sei inzwischen „weitere Eskalationsschritte“ gegangen. Wie ist die Versorgungslage wirklich?

Von Bernd Kastner

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Angespannt wie noch nie, aber noch nicht kritisch: So lässt sich zusammenfassen, wie die Münchner Stadtwerke (SWM) die Situation der Trinkwasserversorgung beurteilen. Nach dem eindringlichen Appell von Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) an die Bevölkerung, Wasser zu sparen, hat sich der Stadtrat in seiner Vollversammlung am Mittwoch mit der Situation beschäftigt. Tenor des SWM-Wasserchefs: Noch kein Grund zur Sorge, aber doch Zeit gegenzusteuern.

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