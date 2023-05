Der Trick ist nicht neu, wird aber nur selten angewandt: Mit einer ungewöhnlichen Masche haben zwei Trickbetrüger am Freitagmittag in der Münchner Innenstadt einen Mann um rund 20 000 Euro gebracht. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass das Duo den 47 Jahre alten Münchner bereits zuvor beobachtet hatte, als dieser den fünfstelligen Betrag bei der Sparkasse abhob.

Das Geld verstaute der Mann nach Angaben einer Polizeisprecherin in einem Geldumschlag in einer Tasche seines Sakkos. In der Nähe der Bank sprach ein Unbekannter den Mann auf einen Fleck auf dem Sakko an. Der 47-Jährige zog daraufhin das Jackett aus und legte es in den offenen Kofferraum seines dort geparkten Autos. In diesem Moment kam ein anderer Mann auf ihn zu und zeigte ihm mehrere Fünf-Euro-Scheine, die neben dem Pkw auf der Straße lagen. Ein Ablenkungsmanöver. Denn während der Münchner die Geldscheine aufhob, griff einer der Trickdiebe in den offenen Kofferraum und stahl das Sakko samt Inhalt.

Dann machten sich die Täter aus dem Staub. Der 47-Jährige suchte Hilfe in der nahe gelegenen Altstadt-Wache. Die sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zu den Tätern. Die Ermittlungen übernahm das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei. Einer der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat dunklen Teint und kurze dunkle Haare. Bei der Tat hatte er einen dunklen Regenschirm und einen dunklen Rucksack dabei. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Bereich Sparkassen-, Maderbräu-, Ledererstraße und Tal.