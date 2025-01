Die angeblichen neuen Nachbarn sind gar keine gewesen, sondern professionelle Diebe. Das merkten die von dem Pärchen in ihren Wohnungen besuchten älteren Münchnerinnen und Münchner jedoch erst später, als Geld, Schmuck und Uhren fehlten. Jetzt hat die Münchner Polizei zwei mutmaßliche Mitglieder einer mehrköpfigen Bande in einem Hotel an der Schwanthalerhöhe gefasst.