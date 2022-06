Zwei falsche Polizisten, die sich mit einem angeblichen "Kriminalausweis" legitimierten, haben am Freitag einen mehr als 80-jährigen Mann in dessen Wohnung bestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 14 Uhr im Bereich Kurfürstenplatz im Münchner Stadtteil Schwabing. Die beiden falschen Kriminalbeamten - kräftige Statur und Oberlippenbart - sprachen ihr Opfer im Treppenhaus an und erzählten etwas von einem Raubüberfall in der Nähe. Die beiden brachten den betagten Münchner dazu, ihnen seine Wertsachen zu zeigen. Zur "Spurensicherung" wurde er aus dem Zimmer geschickt. Danach waren Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro weg - und die Täter.