Mindestens drei über 80-jährige Münchner hat ein 18-jähriger Betrüger im vergangenen Herbst von der elterlichen Wohnung aus angerufen und sie um mehr als 20 000 Euro gebracht. Die Polizei hat den jungen Mann jetzt in Würzburg auf frischer Tat ertappt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Der Münchner gab sich in allen Fällen als falscher Bankmitarbeiter oder Polizeibeamter aus. Auf diese Weise erschlich er sich das Vertrauen der Senioren und betrog sie um einiges Geld. Wie die Polizei mitteilt, sind die Beamten nach umfangreichen Ermittlungen auf den 18-Jährigen gestoßen und konnten ihn mithilfe der Kollegen in Unterfranken in Würzburg festnehmen, als er gerade dabei war, mit der Bezahlkarte einer über 80-Jährigen 2000 Euro Bargeld von ihrem Konto abzuheben.

Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung der Eltern des 18-jährigen „Berufslosen“ und stellte dort ein Handy und Bargeld sicher. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf einen mutmaßlichen Kompagnon: Ein 19 Jahre alter Münchner soll den um ein Jahr Jüngeren angeleitet haben. Er wurde vorübergehend festgenommen, inzwischen aber wieder entlassen.