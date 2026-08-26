Durch eine neue Masche haben Trickbetrüger einen Mann in Perlach um 10 000 Euro gebracht. Sie meldeten sich zunächst telefonisch bei dem über 80-Jährigen, erzählten, dass sie vorhätten, einen Second-Hand-Laden aufzumachen und fragten, ob der Mann denn alte Gegenstände besitze.

Als dieser das bejahte, standen sie eine Viertelstunde später zu zweit vor seiner Wohnungstür. Der Mann ließ sie ein, einer der beiden verwickelte ihn in ein Gespräch, während sich der andere unbeobachtet in der Wohnung bewegen konnte.

Nachdem sie sich verabschiedet hatten, bemerkte der Geschädigte, dass in der Wohnung Bargeld und Wertgegenstände fehlten, etwa Goldschmuck und Ringe. Er verständigte die Polizei, die Sofortfahndung brachte allerdings keine Ergebnisse. Auch die Überprüfung des Telefons lieferte keine Hinweise – beim Erstkontakt hatten die Täter mit unterdrückter Nummer angerufen. Die Polizei rät, bei solcher Art von Haustürgeschäften grundsätzlich misstrauisch zu sein.