Die "Schockstarre" sagt Christian Härtl, halte bis heute an. "Ich habe gedacht und gehofft, dass ich da schon weiter bin, aber das ist nicht der Fall." Ja, gut, es gehe schon durch den Tag, aber es vergehe auch keiner, an dem er nicht daran denken müsse. Christian Härtl, hochgewachsen, blaue Augen, leicht ergrautes, kurzes lockiges Haar, arbeitet zwar immer noch hinter der Theke, aber es ist nicht mehr die des "Alten Wirts", jenes traditionsreichen Moosacher Gasthauses an der Dachauer Straße. Es ist die seines Kopier- und Druckgeschäfts "Creativ-Druck" an der Pelkovenstraße, nur einen Steinwurf vom "Alten Wirt" entfernt, den Härtl zehn Jahre betrieb. Bis sich Hofbräu München zum Juni 2018 von ihm trennte.

Detailansicht öffnen In Moosach hat Christian Härtl noch sein Druckgeschäft. (Foto: Claus Schunk)

Völlig überraschend für Christian Härtl hat die Brauerei im Eigentum des Freistaats Bayern das Pachtverhältnis nicht mehr verlängert und übergangslos an den neuen Pächter vergeben. Die gegenseitigen Vorstellungen hätten nicht mehr gepasst, hieß es von der Brauerei. Härtl war dagegen davon ausgegangen, noch mindestens fünf Jahre weitermachen zu können. Das "Wie" der beendeten Geschäftsbeziehung beschäftigt Härtl noch immer. "Es passieren immer nur Sachen, die anders ausgemacht sind", sagt Härtl. Auch könne er nicht endgültig abschließen, weil auch nach 15 Monaten noch nicht alles Geschäftliche abgewickelt sei. "Das ist echt frustrierend", sagt Härtl. Dabei gehe es um noch ausstehende Summen, die für den Freistaat so gut wie nichts bedeuteten, aber für eine Privatperson viel Geld seien.

Detailansicht öffnen Den "Alten Wirt" hat Härtl zehn Jahre betrieben. (Foto: Privat)

Aufgewachsen in Neuperlach, kennt der gebürtige Münchner beide Seiten des Geschäfts. Nach seiner Ausbildung zum Brauereikaufmann bei Paulaner war er zehn Jahre im Außendienst Vertrieb und als Vertriebschef tätig. Dann stieg er in die Gastronomie ein. Vier Jahre betrieb er die "Ostkurve" in Haidhausen, sechs Jahre den "Großwirt" in Neuhausen, danach übernahm er den "Alten Wirt". "Das war eine stetige Entwicklung nach vorne", erklärt er den Wechsel. Ab und an fährt er Bus für "Bergers Reisen" in Trudering, nicht im Linienverkehr, sondern für Ausflüge, die Beförderungslizenz sei noch ein Überbleibsel aus seiner Jugend. "Es ist eine Art Hobby." Ebenso seine Mitgliedschaft als Tänzer der Schäffler, bei denen er seit 1990 aktiv ist. Zu ihnen kam er über einen früheren Kollegen, über das Busfahren und die Bergers zum Moosacher Faschingsclub (MFC). Die Tochter des Hauses, er kenne sie aus Schülerzeiten, war im Hofstaat, und bat ihn, für den Club zu fahren. 2001 war Härtl in Moosach selbst Faschingsprinz. Sämtliche 56 Prinzenpaare stehen in Plexiglas gegossen im Regal seines Ladens, den er seit drei Jahren hat.

Detailansicht öffnen In Plexiglas gegossen: 2001 war Christian Härtl selbst Faschingsprinz. (Foto: Claus Schunk)

Christian Härtl ist noch immer tief in Moosach verwurzelt, wo er auch während seiner Zeit als Pächter über dem Gasthaus wohnte. Jetzt ist der 52-Jährige froh, dass er seine Wohnung am Isartor behalten hat. "Die ist jetzt mein Rettungsanker." In Moosach sei er nicht mehr so stark aktiv wie vorher. "Da kam jede Viertelstunde jemand durch die Tür." Sein Moosacher Leben vergleicht er mit einer "Rolltreppe, die langsam rückwärts läuft". Dennoch: Kaum sitzt man mit Christian Härtl im Straßencafé neben seinem Geschäft, begrüßen ihn innerhalb kürzester Zeit mehrere Passanten.

Detailansicht öffnen Im Februar 2018 hat die Süddeutsche Zeitung erstmals über den Pächterwechsel im "Alten Wirt " berichtet. Andere Gasthäuser wurden ganz geschlossen. (Foto: SZ)

Das Wie nagt weiter. Hätte er frühzeitig vom Aus im Alten Wirt gewusst, hätte er genügend Zeit gehabt, um ein Nachfolgeprojekt zu finden, sagt Härtl. Da hatte es zum Beispiel die Chance gegeben, die Gastronomie von Gut Nederling zu übernehmen, der er 2015 und 2016 aushalf, weil es dort noch so viele Veranstaltungen gab, bevor sie mangels Pächter habe schließen müssen. Er habe intensiv überlegt, sie als zweiten Betrieb dazuzunehmen. Doch zwei sei eine schwierige Anzahl. "Du bist in einem Betrieb 24 Stunden am Tag drin. Wenn du zwei hast, geht das so nicht mehr." Man müsse alles anders organisieren, könne sich nicht mehr um alles selbst kümmern, daran seien schon viele gescheitert.

"Ich hatte mich für Hofbräu entschieden. Das war für mich die Nummer eins und das Wichtigste." Doch im Nachhinein wisse man es ja immer besser, sagt Härtl. Hätte er damals die Gastronomie auf Gut Nederling ganz übernommen, wäre sie jetzt die alleinige Nummer eins. "Das ist alles sehr unglücklich und sehr schade." Und dann sei ihm die Zeit davongelaufen. Ein halbes Jahr vorher sei er über sein Aus als Wirt informiert worden. "Da kannst du nicht mehr viel machen." Er habe nur noch Schadensbegrenzung betrieben. Das Ende abwickeln mit allen Verträgen, Lieferanten, dem Personal. Und da nebenbei noch einen neuen Laden zu suchen, das gehe nicht. "Das kreide ich denen schon an", sagt Härtl.

Will er noch einmal in die Gastronomie zurückkehren? "Ich weiß nicht, ob ich das nervlich ertrage", sagt Christian Härtl. Andererseits fände er es schon interessant "noch mal was zu reißen", "eine Bruchbude zu übernehmen und etwas daraus zu machen", sagt Härtl. Natürlich trügen ihm die Moosacher öfter das Gasthaus "Spiegl" an. Das würde ja auf der Hand liegen, sagt Härtl. Doch dazu habe es noch keine Gespräche gegeben. Und außerdem sei das noch zwei Jahre hin. Das seit Ende 2017 leer stehende denkmalgeschützte Wirtshaus an der Feldmochinger Straße, Ecke Pelkovenstraße, mit ebenso großer Tradition wie der "Alte Wirt", war unlängst von der Augustinerbrauerei erworben worden. Die vorherige Eigentümerin, eine Erbengemeinschaft, hatte dem dortigen Pächterehepaar ebenfalls mehr oder weniger überraschend nach 31 Jahren gekündigt.