Nackt herumlaufen ist verboten, der Kühlschrank wird in zwei Hälften aufgeteilt: Wie fühlt es sich an, wenn die Liebe zerbricht, man sich nicht mehr sehen will – aber auf dem Mietmarkt keine neue Wohnung zu finden ist?

Von Simone Rupprecht

Philipp und Maria lachen glücklich in die Kamera. Auf einem anderen Schnappschuss küssen sie sich. Der Bildstreifen aus dem Fotoautomaten lehnt in einem randvollen Bücherregal. Das Regal steht an der fensterlosen Wand des gerade einmal 13 Quadratmeter großen Zimmers, das zu etwa einem Drittel vom Bett eingenommen wird. Im ganzen Zimmer verteilt stapeln sich Klettergurte und andere Sport-Utensilien von Philipp – und ein Klamottenberg von Maria. Sie ist Philipps Ex-Freundin. Maria wohnt noch hier. Sie ist nach der Trennung vor sieben Monaten nicht ausgezogen. Wie geht man mit so einer Situation um?