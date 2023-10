München:Trauermarsch für Opfer von Raketeneinschlag im Gaza-Streifen

Etwa 20 Personen haben sich Dienstagnacht in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in der Barer Straße versammelt, um der Opfer des Raketeneinschlags in einem Krankenhaus im Gaza-Streifen zu gedenken. Obwohl pro-palästinensische und anti-israelische Demonstrationen von der Stadt generell verboten sind, ließ die Polizei die Teilnehmer gewähren, weil "der Trauercharakter klar erkennbar" war, so ein Sprecher.