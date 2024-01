Von Heiner Effern und Lisa Sonnabend

Mike Moog sind am Vormittag schon zweimal die Tränen gekommen, als er am Grab von Franz Beckenbauer auf dem Friedhof am Perlacher Forst stand. Und nun kullert noch eine. Mit seiner Frau Nicole steht der stattliche Mann aus Riedenburg am Mittag vor der Arena in Fröttmaning und erinnert sich, wie er Franz Beckenbauer einmal hat spielen sehen. 1974, er war acht Jahre alt, im Olympiastadion, er saß bei seinem Opa auf dem Schoß.