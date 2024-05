Von Sina Nachtrub

Ein braun gebrannter Mann mit markantem Schnurrbart steht an der Küste Italiens und blickt zufrieden in die Kamera. Schützend legt er den Arm um seine Tochter, auch sie lacht glücklich. Neben dem Foto, auf dem dieser Moment eingefangen wurde, stehen zwei Kerzen und mehrere kleine Steine. Auf einem steht: "Du wirst für immer ein Teil von mir sein." Um den Tisch mit dem Foto stehen zwei Sessel, an der Wand hängt eine Lichterkette. Kurz nach dem Tod ihres Vaters saß Laura Di Lizio jeden Abend an dieser Trauerecke in ihrem WG-Zimmer, um ihrem Papa nah zu sein.