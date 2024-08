Der Protest ist still, und genau genommen ist er eine Solidaritätsbekundung. Am Mittwochabend haben sich geschätzt gut 1000 Personen in der Müllerstraße versammelt und eine Menschenkette gebildet zwischen dem Schwul-queeren Zentrum Sub und dem Lesbisch-queeren Zentrum LeZ. Sie wollen dem Hass gegen queere Menschen etwas entgegensetzen und speziell trans Personen ihre Solidarität zeigen. Anlass sind Schmierereien an Sub und LeZ: In der Nacht von Freitag auf Samstag vergangenes Wochenende wurde an beiden Orten „Kill all Trans“ geschmiert, ein Mordaufruf.