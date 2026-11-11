Theresa Reeh wird fliegen. Erst nach China, dann dort auf dem Trampolin. Vielleicht fünf, sechs Meter über dem Sprungtuch. So hoch sie kann, so hoch wie es für ihre Saltos und Schrauben nötig ist. Die 14 Jahre alte Schülerin ist eine von fünf Münchnerinnen und Münchnern, die Deutschland bei den Junioren-Weltmeisterschaften (World Age Group Competitions) vom 12. bis 15. November im chinesischen Nanjing vertreten. Im Oktober vor einem Jahr hätte sie nicht gedacht, dass sie diese Nominierung schaffen würde. Da humpelte sie vom Trampolin.

Sie war nach einem Sprung mit dem linken Fuß auf dem Rahmenpolster aufgekommen. Dabei hatte sie sich Innen- und Außenband gerissen und auch noch einen Knochen verletzt. Wochenlang durfte Theresa, die alle Tessa nennen, nicht trainieren. Sie musste mitansehen, wie ihre Beinmuskulatur schwächer und schwächer wurde. „Heute ist sie besser als vor einem Jahr“, sagt ihr Trainer Markus Thiel.

Trainer Markus Thiel glaubt an Theresa, doch ist auch realistisch: Die Konkurrenz habe ganz andere Trainingsbedingungen. Foto: Florian Peljak

Einige Tage vor der Abreise trifft man die beiden nach dem Abendtraining im Landesleistungszentrum des bayerischen Turnverbandes an der Höglwörter Straße. Trampolinturnen ist bei diesem Verband organisiert, hier übt der Verein Munich Airriders.

Auf dem Weg vom Eingang zur Trampolinhalle sieht man Gymnastinnen mit Ball und Reifen. Hinter Tessa liegt ein langer Tag. Schon morgens um acht Uhr kam sie zum Frühtraining. Danach hatte sie bis 16.30 Uhr Schule. Sie geht in die neunte Klasse des staatlichen Gymnasiums München-Nord, eine offiziell vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannte Eliteschule.

Nach dem Unterricht machte sie sich wieder auf den Weg vom Norden in den Süden der Stadt. Nicht alle Tage sind so vollgepackt. Aber achtmal pro Woche trainiert sie mindestens, deshalb an manchen Tagen zweimal, insgesamt 20 bis 22 Stunden die Woche.

Fragt man Tessa, 1,60 Meter groß, körperlich schmal und doch muskulös, wo ihre Stärke liegt, bekommt man eine überraschende Antwort. Kraft, Mut, Beweglichkeit, akrobatisches Geschick, das alles hätte sie sagen können. Denn diese Voraussetzungen müssen erfolgreiche Trampolin-Turner mitbringen. Tessa aber sagt: „Meine Stärke ist Haltung.“

Abendtraining im Süden Münchens – die Schule liegt im Norden. Foto: Florian Peljak Abendtraining im Süden Münchens – die Schule liegt im Norden. Foto: Florian Peljak Haltung gleich Körperspannung und Haltung gleich Disziplin.

Ohne Disziplin könnte die Schülerin ihr Pensum nicht bewältigen, ohne Willensstärke wäre sie jetzt nicht in China dabei. Sie musste sich strikt an die Anweisung ihres Physiotherapeuten halten und eng mit ihrem Trainer kooperieren. Der Fuß sei gut verheilt, sagt sie. Schmerzen spüre sie keine mehr.

Jeweils nur eine Minute wird Tessa in Nanjing pro Auftritt auf dem Trampolin sein. Die Übung an sich dauert 20 Sekunden. Zehn Übungsteile gehören zum Pflichtprogramm. Sie wird Einfach- und Doppelsaltos mit und ohne Schrauben zeigen. Wichtig dabei ist, möglichst sicher und genau auf dem Sprungtuch aufzukommen. Das ist zwar 4,30 Meter auf 2,15 Meter groß, aber die Flächenmaße eines Profitrampolins täuschen: Die Athletinnen und Athleten sollen mittig aufkommen, am besten exakt auf dem eingezeichneten Kreuz.

Landen sollen die Athletinnen und Athleten nach ihren Sprüngen möglichst genau in der Mitte. Foto: Florian Peljak

Bewertet werden die Körperstreckung, die Sprunghöhe, die Sprungkraft, die Position der Beine und Arme. Die Haltung zählt. Aber die ist Tessas Potenzial. Was man nicht sehen kann, auch davon schwärmt Tessas Trainer, ist ihre mentale Stärke. Wenn es darum geht, das hundertfach Geübte in den entscheidenden 20 Sekunden möglichst fehlerfrei abzurufen.

Tessa wird beim Synchronspringen zusammen mit einer Partnerin starten. Die beiden kennen sich, aber hatten nur wenige gemeinsame Trainingseinheiten, weil sie aus unterschiedlichen Bundesländern kommen. Am Samstag, 14. November, folgt dann Tessas Einzelwettkampf in ihrer Altersklasse.

Von einem Sieg wagt Trainer Markus Thiel kaum zu träumen. „Die Nationen, die bei einer Weltmeisterschaft Medaillen holen, trainieren doppelt so viel wie wir. Wir kämpfen da mit unterschiedlichen Möglichkeiten“, sagt er. China und Weißrussland seien sehr stark, auch Großbritannien und Frankreich. So wie er diese Wahrheit ausspricht, mit einem freundlichen Blick auf Tessa, wirkt er nicht frustriert. „Es ist wie es ist“, schiebt er nach.

Beide bedauern, dass Trampolin-Wettkämpfe fast nie übertragen werden. Von den Weltmeisterschaften wird man hierzulande wohl wenig mitbekommen. Dabei ist Trampolin eigentlich ein beliebter Breitensport. Gefühlt stehen in jedem zweiten Garten solche Geräte zum Hüpfen.

Die haben freilich nicht 120 Stahlfedern, die mit je 30 Kilo Zugkraft das Tuch gespannt halten. Auf solchen Trampolinen springen die Leistungssportler. Dafür aber muss man auch die richtige Technik mitbringen. Was läuft in manchem Garten falsch? Tessa Reeh muss nicht lange überlegen, sie kennt das aus ihrem Freundeskreis.

Tessa Reeh: „Das Problem ist das Landen.“ Foto: Florian Peljak Tessa Reeh: „Das Problem ist das Landen.“ Foto: Florian Peljak „Die Selbstüberschätzung“, sagt sie lächelnd. „Nicht einfach alles nachmachen, was man so im Internet sieht.“

Gefährlich werde es, wenn mehrere Kinder auf einem Trampolin hüpfen, sagt Markus Thiel. Wenn es große Gewichtsunterschiede gebe, wenn auf einem Trampolin mit Bällen gespielt werde. „Das Problem ist das Landen“, ergänzt Tessa. Wie schnell man sich schwer verletzen kann, hat sie vor einem Jahr selbst erlebt.

Nun aber darf sie mit nach China. Sie ist die jüngste Teilnehmerin aus München. Nur Aron Thiel ist um ein Jahr jünger. Pauline Hering, 18, Bettina Wöll, 20, Philipp Kleidernigg, 19, und Adrian Thomson, 20, bringen schon viel mehr Wettkampferfahrung mit. Womit alle fünf klarkommen müssen: Trampolinturnen gilt als Randsportart und wird finanziell bei Weitem nicht so unterstützt wie etwa Fußball oder Skisport.

Tessas Eltern rechnen mit Kosten für die Flüge, für Hotel und Verpflegung von gut über 2000 Euro. „Wir wurden gefragt, ob wir dafür aufkommen würden“, sagt Mutter Barbara Reeh am Telefon. „Wir sind alle sehr stolz auf Tessa, auch ihre Schwester und ihr Bruder, es ist selbstverständlich, dass sie mitfliegt.“ Zur Unterstützung aber hat die Familie auf der Plattform Gofundme einen Spendenaufruf gestartet.