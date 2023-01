In voller Fahrt ist ein mit frischem Gemüse beladener Lastwagen am Dienstag in Ramersdorf in Brand geraten. Laut Polizei war der 39-jährige Fahrer gegen 5.45 Uhr auf der Chiemgaustraße zur Großmarkthalle unterwegs, als der Sattelauflieger des Fahrzeugs in Höhe der Aschauer Straße mit einer Oberleitung der Trambahn in Berührung kam. Durch den Starkstrom habe der Dachbereich des Aufliegers Feuer gefangen, die Ladung sei dadurch vollständig zerstört worden. Der Fahrer aus Spanien blieb unverletzt.

Die Polizei geht von einem Warenwert von 50 000 Euro aus. Den Schaden am Fahrzeug beziffert sie auf 10 000 Euro. Auch die Metallabdeckung der Oberleitung wurde beschädigt. Die Chiemgaustraße war während des Löscheinsatzes für rund eine Stunde gesperrt. Der Lkw wurde auf ein Gewerbegrundstück gefahren, die Entleerung übernimmt eine Spezialfirma.