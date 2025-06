Die U-Bahnlinie 6 fährt seit diesem Wochenende wieder. Dafür starten am Montag, 2. Juni, Bauarbeiten, die Unterbrechungen an mehreren Tramlinien mit sich bringen, und zwar bis Ende August. Nach der Freigabe der Ludwigsbrücke am 9. Mai war das Tramnetz für eine kurze Zeit komplett. Doch nun müssen Fahrgäste auf einigen Linien wieder auf Ersatzbusse umsteigen. Grund für die Einschränkungen sind unter anderem Gleiserneuerungen, Oberleitungs- und Gleisarbeiten für die Tram-Westtangente. Parallel dazu wird die Fußgänger- und Radfahrerquerung am Stachus verbreitert. Der Fahrplan sieht dann so aus: Die Tram 16 fährt nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor. Zwischen Sendlinger Tor und Isartor fährt die Tram 17 . Im Abschnitt Isartor – Effnerplatz fahren ersatzweise Busse.

Die Tram 19 sowie die Nacht-Tram N19 fahren nur im Abschnitt Berg am Laim – Lautensackstraße und werden weiter über Siglstraße – Hans-Thonauer-Straße bis zur Westendstraße umgeleitet. Im Abschnitt Westendstraße – Lautensackstraße – Fürstenriederstraße – Willibaldplatz – Westbad – Pasing fahren ersatzweise Busse. Zusätzlich werden beide Linien zwischen Hauptbahnhof Süd und Max-Weber-Platz umgeleitet und fahren über Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Isartor. Der Abschnitt Lenbachplatz – Marienplatz (Theatinerstraße) – Maximilianeum entfällt.

Die Tram 21 wird zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz umgeleitet und fährt über Sendlinger Tor – Isartor. Der Abschnitt Lenbachplatz – Maximilianeum entfällt.

Die Tram 27 fährt im Abschnitt Petuelring – Hohenzollernplatz – Kurfürstenplatz – Scheidplatz und ersetzt damit die Tram 28, die nicht in Betrieb ist. Im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Kurfürstenplatz fahren ersatzweise Busse.

Die Nacht-Tram N27 fährt im Abschnitt Großhesseloher Brücke – Karlsplatz (Stachus) und wird weiter über Hauptbahnhof – Stiglmaierplatz – Hochschule München umgeleitet. Im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Petuelring fahren ersatzweise Busse.

Informationen zu den Umleitungen und Ersatzverkehren liefert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf der Sonderseite mvg.de/trambau. Informationen zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO. Auch der Autoverkehr ist von den Arbeiten betroffen: Die Maximilianstraße bleibt zwar während der Baustellenzeit in beiden Richtungen befahrbar. Die Thierschstraße aber muss am Maxmonument für den Verkehr unterbrochen werden. Die Grundstücke in der Thierschstraße bleiben nach Auskunft der MVG aber erreichbar, die Gehwege sind nutzbar. Im Westen der Stadt wird die Agnes-Bernauer-Straße westlich der Fürstenrieder Straße ab der Ossietzkystraße zur Einbahnstraße stadteinwärts. An der Kreuzung von Fürstenrieder Straße und Agnes-Bernauer-Straße dürfen Autofahrer nicht mehr links abbiegen. Von Norden kommend ist das Rechtsabbiegen in die Agnes-Bernauer-Straße nicht mehr möglich. Zur Umfahrung kann nach Angaben der MVG das umliegende Straßennetz, zum Beispiel die Landsberger Straße, genutzt werden.