Kameraobjetive jeder Länge, Stative mit meterhoch in den Himmel gekurbelten Fotoapparaten, Pulks von Fotogruppen: Trambahn-Aficionados aller Länder, so scheint es, sind an diesem Samstagvormittag in der Münchner Maffeistraße und am Promenadeplatz vereint. Die Münchner Trambahn wird 150 Jahre alt und feiert mit einem Jubiläumskorso. 15 historische und neue Fahrzeuge – mit vielen echten Trambahnern und genauso echten Trambahnfreunden in historischen Schaffner-Monturen. Ein Hauch Nostalgie, und gleichzeitig ein Stück Münchner Alltagsgeschichte, bejubelt von Abertausenden.

Die Münchner Verkehrsbetriebe laden zu diesem Korso ein, und ein paar Zigtausend Menschen säumen die nostalgische Fahrt. Die führt von der Maffeistraße durch die Maximilianstraße, über den Max-Weber-Platz und bis hinauf in den Trambahn-Betriebshof an der Einsteinstraße.

Stilgerecht werkeln zu Beginn erst einmal Doris Strehmann (Verkehrsbetriebe, Einkauf) und Sara Avramidu (vom MVG-Kundencenter Hauptbahnhof) als Münchner Trambahnschienenritzenreinigungsdamen für die Fotografen. Die Münchner Volksschauspielerin und Komödiantin Ida Schumacher (1894 bis 1956), gefeiert als „die Ratschkathl“, hat jenem Beruf ein unvergessliches akustisches Denkmal gesetzt mit ihrer „Trambahnschienenritzenreinigungsdame“, die „mit de Trambahner guat auskimmt“. Nur mit dem alten Herrn Dirigl „auf der 12er“ Linie hat sie Ärger: „Wann i do am scheenstn Rama bin, verlangt er vo mir, dass i do sofort auf'd Seitn spring ois wia a Gummiboi!“ In gschertestem Altmünchnerisch mimt Schumacher den Linie-12-Trambahner: „Konnst jetz du ned aus'm Gleis rausgeh, oide Gurgl?“ Was die nur mittelvornehme Ritzenreinigungsdame so kontert: „Ja i scho – aber du net, du damischer Rollwagerladmiral!“

Einen echter Frauenberuf, der allerdings in den 1930er Jahren schon ausstarb: die Trambahnschienenritzenreinigungsdamen. Foto: Johannes Simon

Trambahnschienenritzenreinigungsdamen und Schaffner vorm Wagen „A“ von 1901: Doris Strehmann, Franz Bieser, Sara Avramidu, Thomas Götz und Andreas Fehrke (v. li.). Foto: Johannes Simon

Strehmann und Avramidu hantieren vor einem im Jahr 1901 gebauten Wagen vom Typ A zwar nicht mit einem echten Metall-Ritzenschieber, sondern mit Haushaltsbesen, aber das stört niemanden – und funktioniert als Reminiszenz an einen Münchner Frauenberuf, der einst sicheren Trambahnbetrieb ermöglichte, um 1935 herum aber ausstarb, weil es dann Maschinen dafür gab. Apropos Frauenberuf: Erst seit 1965 steuern auch Frauen die Münchner Trambahnen.

Als sich der Korso schließlich auf blitzblanker Schiene in Bewegung setzt – mit vernehmlichem „Klonk“ bei alten Wagen, und mit völlig unterschiedlich klingenden Trambahnklingeln – sitzt vorne im Pferdewagen auch Oberbürgermeister Dominik Krause und genießt das große Defilée bis zum Maxmonument. Er winkt unermüdlich und verteilt lächelnde Blicke ins begeisterte Publikum. Am Rande stehen Menschenmassen, ohne jede Lücke, bis hinauf zum Max-Weber-Platz, als wär's die Tour de France. Und immerhin ziehen „Moritz“ und „Ramon“ seinen Pferdewagen, zwei prächtige schwarze Percheron-Kaltblüter, Rösser aus Tour-de-France-Land.

Auf Nachfrage bekennt Krause, dass er begeisterter Trambahnnutzer sei, „weil man da am meisten vom schönen München sieht“, und spricht zu Beginn des Korsos auch kurz zum Publikum. „Tram ist für viele von uns ein Teil unserer Münchner Identität, auch ein bisschen Gefühl von Heimat, und sie ist vor allem auch ein Teil unserer Stadtentwicklung. Vor 150 Jahren war München noch eine eher verschlafene Residenzstadt, mittlerweile sind wir eine moderne Metropole – und dieses Wachstum war immer eng verwoben mit der Tram.“

Krause, selbst Jahrgang 1990, blendet dabei die 70er- und 80er-Jahre nicht aus, in denen darüber diskutiert worden sei, ob man die Trambahn abschaffen wolle. „Andere Städte sind diesen Weg gegangen, Hamburg, Westberlin; und ich kann sagen: Gottseidank haben wir damals entschieden, dass wir unsere Trambahn erhalten!“ Sie sei ein „wichtiges Verkehrsmittel, gerade für unsere Tangentialverbindungen“.

Ebenso wie Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach rühmt Dominik Krause das gewaltige ehrenamtliche Engagement für den historischen Korso. So bedarf es etwa der Trambahnvereine „Freunde des Münchner Trambahnmuseums“ und „Straßenbahnfreunde“, damit die alte Münchner Pferdebahn mit einem Wagen aus dem Jahr 1891 ebenso einsatztauglich gemacht wird wie der älteste elektrische Wagen vom Typ „A“. Den im MVG-Museum herzurichten hilft beispielsweise der 85-jährige Franz Bieser, einfach aus Spaß an der Freud.

Münchner Kindl Sina Hochreiter, Oberbürgermeister Dominik Krause und Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach (von links nach rechts) in der historischen Pferde-Tram. Foto: Johannes Simon

Der ist so ein Beispiel für echte Trambahnliebe: Er habe sich bei der Eröffnung des Münchner MVG-Museums im Jahr 2007 sofort so für den Wagen A interessiert und sei angesprochen worden, ob er nicht im Verein daran mitarbeiten wolle. Heute, beim Korso, strahlt Bieser, ein Münchner Kaufmann im Ruhestand, als Schaffner ins neugierige Publikum und beantwortet kundig alle Fragen zu „seinem“ Wagen. Dass die Stadt München diesen Pferdebahn-Nachfolger als elektrische Trambahn bei der Firma Rathgeber zwischen 1898 und 1902 „in der bemerkenswerten Großserie von 250 Stück hat bauen lassen“, verrät er.

Später, im Trambahn-Betriebshof Einsteinstraße, stellen sich gewaltige Menschenmengen an, um das Holzklasse-Feeling der Biedermeierzeit im Wagen A zu genießen. Bieser ist wieder in seinem Element und gibt jüngeren Fans gerne mal ein Rätsel auf. „Wozu ist denn das Gitter“ vorne und hinten unterm Führerstand, das knapp über den Gleisen herunterhänge? Ein Kofferraum? Iwo - das sei der „Personenschutz“ gewesen. Bei Notbremsung falle das Gitter herunter und verhindere, dass Menschen unter die Räder kommen. Gleichsam ein Airbag-Vorläufer der Rathgeber-Konstrukteure, anno 1900.

Später fahren historische Trambahnen und ein paar historische Busse zwischen Betriebshof und Innenstadt, die Haltestellen schmücken Girlanden und Luftballons, und immer noch harren etliche Gruppen von Tram-Spottern, also fanatische Trambahn-Fotografen, noch an den entlegensten Orten wie dem Mäuerchen des Haidhauser Friedhofes aus, um originelle Blicke von Trambahntypen wie „D“, „M“, „R2.2“ oder dem aktuellen „Avenio“ zu erhaschen.

Viele Tramfans schauten sich die Retro-Bahnen vom Schienenrand an. Foto: Johannes Simon

Ein paar Zuschauer haben sich für das Münchner Trambahn-Großereignis sogar in Biedermeier-Montur geworfen. So zum Beispiel der Student Kevin Dickerson, der für den Oberbürgermeister vor der Oper seine Melone lupft, oder jene elegante Dame mit dem ausladenden roten Hut und dem Nostalgie-Kostüm, die an der Haltestelle Maximilianeum den mehr als 300 Meter langen Trambahn-Korso vorbeiziehen lässt.

Irmgard Wojkowsky, am Sendlinger-Tor-Platz aufgewachsen „und damals auf der Blumenstraße Rollschuh gefahren“, kann sich gar noch erinnern, dass sie bei den bis 1958 genutzten „A“-Wagen außen am Trittbrett mitgefahren ist. Sie erinnert sich gerne und feiert ihre Münchner Tram. „Die ist was Wunderbares!“

Eigentlich ist die Münchner Trambahn ja sogar schon 165 Jahre alt. Denn bereits im Sommer 1861 ließ ein Münchner Lohnkutscher zwei Pferdewagen als erstes öffentliches Verkehrsmittel fahren. München zählte damals 140 000 Einwohner. Weil das aber eher ein Omnibus war, feiern die Münchner Verkehrsbetriebe jetzt den 150. Geburtstag ihrer blauen Trambahn. Denn seit 1876 fährt sie auf eigenen Schienen. Mit der Trambahn-Westtangente bekommt sie gerade modernen Zuwachs. Und wenn die Münchner diesem Lieblingsverkehrsmittel so die Treue halten, wie zu diesem 150. Geburtstag, dann wird es auch in Zukunft noch viele Rollwagerladmiräle und -admiralinnen geben.