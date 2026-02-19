Auf der Tram-Westtangente sind bereits die ersten Straßenbahnen unterwegs – noch vor der offiziellen Eröffnung des ersten Abschnitts der neuen Trasse im Münchner Westen am Samstag, 28. Februar. In einem ersten Testbetrieb schickte die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) am Donnerstag ihr ältestes Modell im Bestand sowie eines ihrer modernsten Fahrzeuge für den Probebetrieb auf die neu verlegten Schienen in der Fürstenrieder Straße und konnte danach vermelden: „Erfolgreiche Generalprobe.“

Zunächst wurden Experten mit dem einhundert Jahre alten Fahrdrahtkontrollwagen auf den Abschnitt zwischen Agnes-Bernauer- und Ammerseestraße geschickt. Mit dem Oldtimer, der laut MVG dank seiner Beobachtungskanzel hinter dem Stromabnehmer auch gegenwärtig noch gute Dienste leistet, wurde unter anderem geprüft, ob die Oberleitung korrekt gespannt ist. Die Tram des modernen Typs „Avenio“ kam im Anschluss zum Einsatz, um das Zusammenspiel zwischen einem Niederflurfahrzeug und der neuen Infrastruktur zu testen.

In den kommenden Tagen, so die MVG, werden auch andere Straßenbahnen – noch ohne Fahrgäste – zum Einsatz kommen. Bis dann in etwas mehr als einer Woche endlich die 14er-Tram ihren Dienst aufnimmt.