Von Andreas Schubert

Die Tram-Westtangente ist in der nahen Zukunft eines der größten Bauvorhaben für den öffentlichen Nahverkehr. Die 8,3 Kilometer lange Trasse soll von Ende 2028 an den Romanplatz in Neuhausen mit der Aidenbachstraße in Obersendling verbinden. Der Bau erfolgt in verschiedenen Abschnitten: Ende 2025 ist die Inbetriebnahme des Abschnitts Agnes-Bernauer-Straße bis Ammerseestraße geplant, dann folgt bis Ende 2027 die Strecke zwischen Ammerseestraße und Ratzingerplatz. Zum Schluss stehen die Abschnitte Romanplatz bis Agnes-Bernauer-Straße und Ratzingerplatz bis Aidenbachstraße an, die von Dezember 2028 an befahren werden sollen.