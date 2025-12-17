Zum Hauptinhalt springen

Tram 19Pasing-Express fährt wieder die gesamte Strecke

Die Unterbrechung der Tram 19 – hier an der Baustelle Ecke Agnes-Bernauer-/Fürstenrieder Straße – endet am kommenden Samstag.
Die Unterbrechung der Tram 19 – hier an der Baustelle Ecke Agnes-Bernauer-/Fürstenrieder Straße – endet am kommenden Samstag. (Foto: Florian Peljak)

Lange war die Straßenbahnlinie 19 unterbrochen. Von Samstag an fährt sie wieder bis zu ihrer Endhaltestelle am Pasinger Bahnhof. Bis alle Sperrungen aufgehoben sind, brauchen Autofahrer aber noch etwas Geduld.

Monatelang war die Tram 19 zwischen Pasing und Lautensackstraße unterbrochen, stattdessen fuhren Ersatzbusse. Bis zu diesem Freitag müssen die Passagiere diese Einschränkung noch in Kauf nehmen. Von Samstag, 20. Dezember, an verkehren die Straßenbahnen wieder auf ihrem regulären Linienweg zwischen Berg am Laim und Pasing. Am Samstag verteilt die Münchner Verkehrsgesellschaft von 9 bis 12 Uhr an der Kreuzung Fürstenrieder-/Agnes-Bernauer-Straße kostenlos Kaffee, Brezn und Lebkuchen.

Grund für die Unterbrechung der 19er-Tram waren Gleis- und Straßenbauarbeiten im Zuge der Tram-Westtangente, die an dieser Kreuzung ans Netz angeschlossen wird. Eigentlich sollten die Bauarbeiten für das Gleiskreuz bereits im September abgeschlossen sein, doch die Arbeiten verzögerten sich, unter anderem wegen schlechter Bodenverhältnisse.

Für den Straßenverkehr wird die Agnes-Bernauer-Straße auf der Westseite zwischen Lutz- und Fürstenrieder Straße wieder in beide Richtungen geöffnet. Die Fahrbahn auf der Ostseite der Agnes-Bernauer-Straße zwischen Sandrart- und Fürstenrieder Straße wird erst im Februar für den Autoverkehr geöffnet. Sie wird derzeit von Radlern und Fußgängern genutzt.

