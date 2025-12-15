Dicht gedrängt huschen an diesem adventlichen Abend die Menschen auf den Gehwegen an der Fürstenrieder Straße aneinander vorbei. An ein schnelles Vorankommen ist aber während der Hochphase der Weihnachtseinkäufe nicht zu denken, auch nicht an der Kreuzung der Fürstenrieder mit der Gotthardstraße, deren Überquerung einem Spießrutenlauf gleicht. Denn den Takt auf Laims belebtester Straße bestimmt seit bald zwei Jahren eines der wichtigsten und größten Infrastrukturprojekte Münchens: der Bau der Tram-Westtangente.
Fürstenrieder StraßeIst diese Großbaustelle der Todesstoß für Traditionsgeschäfte?
Die Fürstenrieder Straße ist so etwas wie das pulsierende Herz von Laim. Doch seit dort der Asphalt für die Tram-Westtangente aufgerissen wurde, fürchten Ladenbetreiber um ihre Existenz. Ein Besuch.
Von Martin Mühlfenzl
