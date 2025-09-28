Zum Hauptinhalt springen

Tödlicher Unfall88-Jährige von Tram angefahren und gestorben

Der tödliche Unfall ereignete sich an der Trambahnhaltestelle am Romanplatz (Archivbild). (Foto: Stephan Rumpf)

Eine Seniorin möchte an einer Haltestelle über Gleise auf die andere Straßenseite laufen. Doch dann fährt eine Tram ein.

Eine 88 Jahre alte Fußgängerin ist von einer Tram angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau überquerte am Freitagmittag an der Haltestelle am Romanplatz die Gleise, um auf die andere Straßenseite in Richtung Schloss Nymphenburg zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von der Tram erfasst.

Rettungskräfte brachten die Seniorin den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, wo sie den schweren Verletzungen erlag. Der Tramfahrer und die Fahrgäste wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es für knapp zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.

