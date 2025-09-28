Eine 88 Jahre alte Fußgängerin ist von einer Tram angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau überquerte am Freitagmittag an der Haltestelle am Romanplatz die Gleise, um auf die andere Straßenseite in Richtung Schloss Nymphenburg zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von der Tram erfasst.