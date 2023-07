Unfall in Nymphenburg

Beim Zusammenstoß zwischen einer Tram und mehreren Autos in München sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Tram entgleiste und wurde später wieder auf die Schienen gesetzt, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.

Mehrere Passanten hatten den Unfall beobachtet und die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in der Menzingerstraße im Stadtteil Nymphenburg eintrafen, hatten alle Insassen die Fahrzeuge bereits verlassen. Zwei Kinder und drei Erwachsene wurden vom Rettungsdienst untersucht und mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Unfall war die Tram mit einem Drehkranz aus dem Gleisbett gerutscht. Um den Zug wieder einzugleisen, musste erst ein Unfallfahrzeug mit der Seilwinde des Rüstwagens weggezogen werden. Im Anschluss fuhr die Tram auf sogenannte Rutschbleche. Mit deren Hilfe konnten die Einsatzkräfte den Drehkranz wieder in die Spur drücken. Während des Einsatzes kam es im betroffenen Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Sachschadens und der genaue Unfallhergang sind derzeit noch unbekannt, die Polizei ermittelt.