Die Kollision eines Pkw mit einer Tram ist am späten Sonntagnachmittag verantwortlich für größere Verkehrsbehinderung am Hauptbahnhof gewesen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 16.55 Uhr ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Landshut die Bayerstraße stadtauswärts. Auf dem Beifahrersitz saß eine 32-jährige Frau.

An der Kreuzung mit der Paul-Heyse-Straße wollte der Mann links abbiegen. Dabei übersah er aber eine hinter ihm fahrende Tram. Die Tram fuhr in die Fahrerseite des Pkw, dessen Insassen beide leicht verletzt wurden. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Dadurch gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen, die etwa eine Stunde dauerten.