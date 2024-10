Warten auf die Tram:Anarchie auf der Anzeigentafel

Glosse von Joachim Käppner

Oben auf der Tram-Haltestelle, an welcher die morgendliche Reise in unser geliebtes Büro beginnt, befindet sich eine hilfreiche kleine Einrichtung. Ein elektronisches Display zeigt Neuigkeiten rund um die Fahrt an. Sollte sich jemand wundern, was es schon für Neuigkeiten geben wird bei einer Straßenbahnlinie, die an jedem Tag im selben Takt zum selben Ziel fahren soll, dann kennt er den MVV nicht.