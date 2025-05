Fast 100 Jahre lang verkaufen Schaffner in Straßenbahnen Fahrscheine, helfen den Fahrgästen oder verstören sie durch grobes Benehmen. Doch am 30. Mai 1975 endet die Zeit des fast schon legendären Berufsstands. Eine Erinnerung.

Von Barbara Galaktionow

In den 1960er-Jahren entbrannte in München eine Debatte um das grobe Verhalten von Straßenbahnschaffnern. In Briefen an verschiedene Zeitungen machten die Leute ihrem Unmut über die Tram-Bediensteten Luft. Beispiele wurden aufgeführt von Mitarbeitern, die mühsam am Stock herbeihumpelnden alten Mütterchen die Tür vor der Nase zumachten oder ortsunkundigen Fahrgästen mit der pampigen Bemerkung, man sei „keine Auskunftsstelle“, Informationen verweigerten. Von einer „selten unhöflichen und unfreundlichen Gesellschaft“ war die Rede.