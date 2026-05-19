Wer München erkunden will, dem bieten sich diverse Möglichkeiten: zu Fuß, per Fahrrad, im Doppeldeckerbus – und vom kommenden Wochenende an auch wieder mit der „Münchentram“ der Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ). Die war viele Jahre lang im Sommer in der Stadt unterwegs und steuerte gezielt Sehenswürdigkeiten an, an denen Tramgleise vorbeiführen. 2019 fuhr die Münchentram zum bisher letzten Mal, wegen der Corona-Pandemie stellte die MVG im darauffolgenden Jahr das Angebot ein. Jetzt, zum 150-jährigen Bestehen der Trambahn, lässt die MVG die Rundfahrten wieder aufleben.

Von Samstag, 23. Mai, bis Sonntag, 4. Oktober, fährt die Münchentram jeden Samstag, Sonntag und Feiertag vier Runden durch die Stadt. Sie startet jeweils um 11, 12, 13 und 14 Uhr an der Brunnenschleife am Sendlinger-Tor-Platz, die Rundfahrt dauert dann etwa 50 Minuten.

Die Tour führt unter anderem durchs Gärtnerplatzviertel, dann über die Isar vorbei am Deutschen Museum hoch zum Wiener Platz, über das Maximilianeum und die Maximilianstraße wieder Richtung Zentrum, dann weiter Richtung Maxvorstadt und Schwabing und wieder zurück zum Sendlinger Tor. Die Erklärungen der einzelnen Stationen kommen nicht vom Band, sondern live von einem Tour-Guide des Stadtführungsanbieters Spurwechsel.

Am Dienstag hat die MVG zu einer verkürzten Proberunde eingeladen, um einen Vorgeschmack auf die Runde zu geben. Spurwechsel-Chef Christian Dechant weiß viel über die Hintergründe der verschiedenen Orte zu berichten. Selbst über die Baustellen, die derzeit etwa am Marienhof oder Hauptbahnhof das Stadtbild prägen, liefert er das eine oder andere Detail. So lernen die Fahrgäste etwa auch, dass sich in München selbst hinter einem Bauzaun eine Attraktion verbergen kann, etwa die tiefste Baugrube Deutschlands am Marienhof.

Zum Einsatz kommt nicht mehr der historische M-Wagen, sondern eine modernere Straßenbahn. Die alten Museumswagen sollen aber bei einem Corso durch die Stadt am 17. Oktober wieder zu sehen sein.

Eine Rundfahrt mit Tour-Guide kostet 20 Euro, ermäßigt zehn Euro. Weitere Infos gibt es unter mvg.de/muenchentram. Wer auf Erläuterungen verzichten kann, kann auch ganz einfach mit den normalen Tramlinien die Stadt erkunden. Zwar muss man dann ein paar Mal umsteigen, dafür können etwa mit einer Gruppentageskarte für 19,70 Euro fünf Erwachsene mitfahren.