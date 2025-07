Zunächst werden für die Verlängerung der 23er-Tram Gas- und Wasserleitungen in die Heidemannstraße verlegt und in diesem Zuge auch erneuert. Zudem werden stellenweise die Fernwärme-Anlage und Teile des Kanals in diesem Bereich umgebaut. Diese Maßnahmen sind notwendig, um Platz für das Baufeld zu schaffen. Die eigentlichen Bauarbeiten werden voraussichtlich im Herbst dieses Jahres starten; an den Versorgungsleitungen in der Heidemannstraße wird allerdings bis Herbst 2026 gearbeitet, es folgen zudem Bauarbeiten im Bereich der Maria-Probst-Straße und am Helene-Wessel-Bogen.

Die Tram Münchner Norden soll das neue Stadtviertel Neufreimann an Schwabing anbinden. (Foto: Florian Peljak)

Von diesem Freitag, 1. August, an steht Pendlerinnen und Pendlern zudem die Park-and-Ride-Anlage Kieferngarten nicht mehr zur Verfügung. Das Gebäude muss ebenfalls der Tram Münchner Norden weichen und wird bis Anfang 2026 abgerissen; alternative Parkmöglichkeiten gibt es an den Haltestellen Fröttmaning und Studentenstadt.

Insgesamt rechnen die SWM mit einer Gesamtbauzeit von etwa viereinhalb Jahren für die circa 5,7 Kilometer lange Tramstrecke, die durch die Stadtbezirke Schwabing-Freimann und Milbertshofen-Am Hart verläuft. Mit der Tram Münchner Norden soll insbesondere das neue Stadtquartier Neufreimann erschlossen werden – dort entstehen mehr als 5000 Wohnungen für etwa 15 000 Menschen samt notwendiger Infrastruktur. Sie wird als Verlängerung der bestehenden Linie 23 zwölf neue Haltestellen umfassen und wichtige Verbindungen zu mehreren Buslinien sowie zur U-Bahn herstellen sowie die Viertel Parkstadt Schwabing/Domagkpark, Milbertshofen/Am Hart und Fröttmaning/Garching miteinander verbinden.