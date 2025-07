Die Stadtwerke München setzen derzeit am Stachus mehrere Bauvorhaben um. Von diesem Montag, 28. Juli, an bis voraussichtlich Sonntag, 31. August, findet die letzte Bauphase statt, die Einschränkungen für den Trambetrieb mit sich bringt. In dieser Zeit werden die Gleisbögen zwischen Prielmayer- und nördlicher Sonnenstraße erneuert. Während der Arbeiten können die Tram 20 sowie die Nacht-Tram N20 in diesem Bereich nicht mehr fahren.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ändert die Routen beider Linien folgendermaßen: Die Züge werden von Moosach kommend ab Hauptbahnhof Nord über Hauptbahnhof (Bahnhofsplatz) und Karlsplatz (Stachus) zum Sendlinger Tor geführt und wenden dort. Die Haltestelle Karlsplatz (Stachus) ist in Richtung Moosach zum Haltepunkt 1 in der Sonnenstraße verlegt, in Richtung Sendlinger Tor fahren die Züge den Haltepunkt 2 an. Am Sendlinger Tor hält die Tram in der Wendeschleife. Informationen zu den Umleitungen gibt es auf der Sonderseite mvg.de/trambau.